У посольства США в Ираке снова упали ракеты

28 декабря в Ираке обстреляли базу США. Фото: Укринформ

Три ракеты попали в "зеленую зону" в Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные объекты, в частности посольство США.

"В воскресенье вечером по меньшей мере две ракеты попали в периметр Международной (зеленой - ред.) зоны в Багдаде", информирует CNN.

Источники AFP также сообщают о ракетах, которые упали у посольства США в Багдаде.

Ранее реактивная ракета взорвалась в районе так называемой "зеленой зоны" в субботу.

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31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".