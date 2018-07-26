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четверг, 26 июля 2018 11:21

У посольства США прогремел взрыв

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У посольства США прогремел взрыв
Взрыв произошел у посольства США в Пекине

Сегодня произошел взрыв у здания посольства США в Пекине.

Мужчина по фамилии Цзян, 26 лет, из китайского района Внутренняя Монголия взорвал устройство, похожее на фейерверк, неподалеку от юго-восточной стены здания посольства. Подрывник пытался перебросить бомбу через забор. Устройство сдетонировало у него в руках, пишет NBC News.

"Был один человек, который взорвал бомбу. Других пострадавших нет. Местная полиция отреагировала", - сообщил сотрудник региональной службы безопасности посольства.

Взрыв было слышно за несколько кварталов. На отснятом прохожими видео видно, как серый дым заполняет улицы Пекина. Обычно в этом месте выстраиваются очереди людей, которые приходят в посольство подать заявку на получение американской визы.

Ранее в тот же день задержали женщину, которая пыталась облить себя бензином и поджечь. Связаны ли между собой эти два инцидента, выясняет полиция.

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Напряжение в отношениях между США и Китаем в последние несколько недель выросло. Причиной этого стали начатая Дональдом Трампом торговая война с Китаем и сближения США с Тайванем.

В Пентагоне заявили, что китайские военные предпринимают попытки ослепить летчиков Военно-воздушных сил США на военной базе в африканской стране Джибути с помощью лазерного оружия. "Это очень серьезные инциденты. Мы выразили официальную позицию китайскому правительству, а также обратились с требованием к китайской стороне провести расследование этих инцидентов", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

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