У посольства США прогремел взрыв

Сегодня произошел взрыв у здания посольства США в Пекине.

Мужчина по фамилии Цзян, 26 лет, из китайского района Внутренняя Монголия взорвал устройство, похожее на фейерверк, неподалеку от юго-восточной стены здания посольства. Подрывник пытался перебросить бомбу через забор. Устройство сдетонировало у него в руках, пишет NBC News.

"Был один человек, который взорвал бомбу. Других пострадавших нет. Местная полиция отреагировала", - сообщил сотрудник региональной службы безопасности посольства.

Взрыв было слышно за несколько кварталов. На отснятом прохожими видео видно, как серый дым заполняет улицы Пекина. Обычно в этом месте выстраиваются очереди людей, которые приходят в посольство подать заявку на получение американской визы.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw