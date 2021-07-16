У пассажирского самолета отказал двигатель

Всех, кто был на борту самолета Ан-26, спасли и эвакуировали. Фото: ТАСС

16 июля на связь не вышел российский пассажирский самолет Ан-28 с 17 людьми на борту. Он исчез с радаров в Томской области.

Об этом сообщило издание BBC.

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Через полчаса после исчезновения самолета его нашли. Лайнер совершил аварийную жесткую посадку.

На борту находились 10 взрослых, четверо детей и три члена экипажа. Все выжили.

У самолета отказал двигатель. Пилоты посадили его "на брюхо" в Бакчарском районе Томской области. Ан-28 совершал рейс из города Кедровый в Томск.

6 июля в России на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки. На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они все погибли. Основной причиной аварии пассажирского самолета Ан-26 на российский Камчатке Росавиация назвала ошибку пилотов. В крови обоих членов экипажа нашли алкоголь.