У пассажирского самолета отказал двигатель

16 июля на связь не вышел российский пассажирский самолет Ан-28 с 17 людьми на борту. Он исчез с радаров в Томской области.
Об этом сообщило издание BBC.
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Через полчаса после исчезновения самолета его нашли. Лайнер совершил аварийную жесткую посадку.
На борту находились 10 взрослых, четверо детей и три члена экипажа. Все выжили.
У самолета отказал двигатель. Пилоты посадили его "на брюхо" в Бакчарском районе Томской области. Ан-28 совершал рейс из города Кедровый в Томск.
6 июля в России на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки.
На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они все погибли.
Основной причиной аварии пассажирского самолета Ан-26 на российский Камчатке Росавиация назвала ошибку пилотов. В крови обоих членов экипажа нашли алкоголь.
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