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воскресенье, 24 января 2021 15:03

У Німеччині виступили за мораторій на "Північний потік-2"

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У Німеччині виступили за мораторій на &quot;Північний потік-2&quot;
Продолжение строительства газопровода должно быть тесно связано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. Фото: Reuters

В Германии выступили за мораторий на газопровід "Северный поток-2".

Об этом сообщил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, передает DW.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.

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По его словам, продолжение строительства газопровода должно быть тесно связано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине.

В связи с этим немецкий политик указал на возможность создания механизма безопасности.

"Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку - 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", - добавил он.

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.

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