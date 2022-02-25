У НАТО тоже есть ядерное оружие. Путин должен это понимать – министр обороны Франции

Жан-Ив Ле Дриан рассказал о ядерном оружии в НАТО. Фото: Лига

Президент России Владимир Путин, угрожая использованием ядерного оружия, должен понимать, что НАТО также является ядерным альянсом.

"Да, однако я думаю, что Владимир Путин также должен понять, что у Атлантического альянса также есть ядерное оружие. Это все, что я скажу по этому поводу", - в эфире телеканала TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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Министра спросили, воспринимает ли он угрозу Путина странам не вмешиваться в войну с Украиной "последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории" как угрозу применения Россией ядерного оружия.

На этот вопрос он ответил утвердительно.

Вместе с тем, Ле Дриан опроверг вероятность военной помощи Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его приостановить военную операцию РФ в Украине.