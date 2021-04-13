У МИД РФ опустились до угроз США из-за отправки военных кораблей в Черное море

МИД РФ возмутило решение США направить в Черное море свои военные корабли. Фото: iz

Министерство иностранных дел РФ разозлило решение США направить свои военные корабли в Черное море.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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Он пригрозил американцам ужасными последствиями, если они появятся у берегов оккупированного Крыма. По его словам, "им там делать нечего".

"Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет", - прокомментировал Рябков.

Прибытие 2 военных кораблей США ожидается 14-15 апреля.

США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая.