У МИД РФ опустились до угроз США из-за отправки военных кораблей в Черное море

Министерство иностранных дел РФ разозлило решение США направить свои военные корабли в Черное море.
Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, пишет ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия будет стягивать войска к украинской границе до конца апреля - разведка
Он пригрозил американцам ужасными последствиями, если они появятся у берегов оккупированного Крыма. По его словам, "им там делать нечего".
"Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет", - прокомментировал Рябков.
Прибытие 2 военных кораблей США ожидается 14-15 апреля.
США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая.
Комментарии1