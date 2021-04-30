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пятница, 30 апреля 2021 11:46

У Лукашенко угрожают "найти и зачистить" оппозицию

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У Лукашенко угрожают &quot;найти и зачистить&quot; оппозицию
У Лукашенко хотят уничтожить оппозицию. Фото: pikabu

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков угрожал оппозиции, которая якобы планировала осуществить госпереворот в стране.

Они будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом, сообщило издание Tut.by.

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По словам Карпенкова, оппозиция перешла грань. Он пригрозил, что "когда объявлена ​​террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции".

"Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самого гуманного государства" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать. И как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и зачистим", - прокомментировал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет сына с умственной отсталостью. Его существование скрывает.

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