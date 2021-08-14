У Лукашенко обвинили Литву в подготовке ядерной войны

Главный политтехнолог самопровозглашенного президента Беларуси Алексей Дзермант обвинил Литву в подготовке ядерной войны. Фото: sb.by

Литва готовится к ядерной войне. И ведет переговоры с американцами по размещению ядерного оружия на своей территории.

Такое заявление в адрес Литвы сделал приближенный к самопровозглашенному белорусскому правителю Александру Лукашенко политолог и политтехнолог Алексей Дзермант в эфире президентского "Альфа радио", что является проектом печатного органа режима - газеты "Советская Беларусь".

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По его словам, кроме полученных оппозиционными хакерами личных данных белорусских силовиков, в интернете якобы можно найти и "документы и самой литовской канцелярии - Министерства иностранных дел, правительства, президентуры".

"По информации из тех же форумов, в документах говорится о подготовке реальной войны против Беларуси, в том числе с использованием тактического ядерного оружия. Также литовцы вели переговоры с американцами по тайному размещению ядерного оружия на своей территории", - заявил Алексей Дзермант.

Пограничники Литвы зафиксировали стрельбу в районе границы со стороны Беларуси. Также было видно сигнальные ракеты в темное время суток. Силовики Беларуси объяснили, что у границы с Литвой проходят учения, в рамках которых и были слышны выстрелы и видно сигнальные ракеты.