У Колесниковой ухудшилось состояние здоровья в СИЗО

Колесникова сильно простудилась в СИЗО, к тому же у нее началась аллергия. Фото: REUTERS

У члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая находится в следственном изоляторе в белорусском городе Жодино, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщила ее адвокат Людмила Козак, пишет телеграмм канал TUT.by.

По ее словам, Колесникова сильно простудилась, у нее началась аллергия.

"Привезли ее сюда в пятницу в обед в общую камеру на 6 человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не слишком свежими матрасом, подушкой и постельным бельем, из-за чего у нее все обострилось. Она кашляет, нос заложен, отек носоглотки, чешутся глаза. Медицинскую помощь Колесниковой предоставляют, однако мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь и обеспечили передачу лекарств ", - сообщила Козак.

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Белорусское правозащитное сообщество требует немедленного освобождения членов координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и призывает прекратить их уголовное преследование. Правозащитники убеждены, что уголовное преследование политически мотивированное и направленное на прекращение их юридической деятельности или изменение характера.