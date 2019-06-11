У границ НАТО перехватили российские самолеты

Британские истребители перехватили российские самолеты. Фото: Airbus

Королевские воздушные силы Великобритании перехватили российские самолеты у границ НАТО.

10 июня два истребителя Typhoon были подняты с эстонской авиабазы ​​Эмари, сообщили на сайте Минобороны Британии

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета", - рассказал один из пилотов.

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Перехваты происходили в обычном режиме и осуществлялись безопасно и профессионально, отметили в министерстве.

Американский самолет 8A Poseidon действовал над Средиземным морем в соответствии с международным правом. Он не провоцировал опасных действий со стороны пилотов российского истребителя Су-35. Такую позицию озвучили ВМС США.