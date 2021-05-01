У Фукусимы произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло у побережья Японии недалеко от Фукусимы. Фото: Reuters

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Толчки зафиксировали неподалеку от атомной электростанции "Фукусима", пострадавшей в результате цунами 2011 года, сообщает Reuters.

Японская метеорологическая агентство предупредила о возможности сильных вторичных толчков.

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"Землетрясение произошло в 10:27 утра по японскому времени, в 400 километрах от столицы Японии - Токио и в 100 км от разрушенной атомной электростанции" Фукусима ", - говорится в сообщении.

О серьезных разрушениях не сообщается.

В 2011 году атомная электростанция "Фукусима-1" серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами у берегов Японии. Тогда были повреждены системы охлаждения реакторов, и это привело к выбросу радиоактивных материалов.