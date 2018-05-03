У "Боинга" во время полета треснул иллюминатор

В среду, 2 мая, пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку после того, как в одном из иллюминаторов появилась трещина.

Аварийная посадка прошла без происшествий. Пострадавших среди 76 пассажиров нет, сообщает ABC News.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, Boeing 737-700 рейса 957, который летел из Чикаго, штат Иллинойс, в Ньюарк, штат Нью-Джерси, экстренно сел в международном аэропорту Кливленда, штат Огайо.

Представители авиакомпании отметили, что в результате повреждения стекла в иллюминаторе разгерметизации не было. По предварительным данным, трещина появилась только на внешней панели окна.

Автор: twitter.com/ChaikelK В США "Боинг" совершил эксренную посадку

"Boeing 737-700 был снят с эксплуатации для проведения технического осмотра", - говорится в заявлении Southwest.

Автор: twitter.com/ChaikelK В США "Боинг" совершил эксренную посадку

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Пассажирский самолет, следовавший в Тель-Авив, совершил аварийную посадку из-за дыма в одном из двигателей. Самолет авиакомпании Blue Air вылетел из аэропорта Бухареста утром в воскресенье в Тель-Авив. Через 40 мин после взлета пилот проинформировал пассажиров о подозрительном дыме из одного из двигателей.