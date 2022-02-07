У берегов Ливана произошла авария танкера с мазутом

Танкер попал в аварию из-за сильного ветра..Фото: Fleet Mon

Авария танкера произошла вчера, 6 февраля, из-за плохой погоды.

Об этом сообщило Fleet Mon.

Причиной произошедшего стал сильный ветер. Во время аварии был поврежден рулевой механизм судна. Танкер перевозил 42 тысячи тонн мазута. Танкер прибыл из Турции. Он направлялся в Ливан. Пока обстоятельства аварии неизвестны. Размер повреждений также неизвестен.

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"Грузовые операции были немедленно прекращены, утечки не сообщаются", - говорится в сообщении.

Теперь судно разгрузят в Бейруте, в Ливане, сегодня, 7 февраля.

У берегов Нигерии 2 февраля взорвалось нефтедобывающее судно FPSO Trinity Spirit. К моменту аварии на борту было 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Компания заявила, что расследует причину взрыва. Пока неизвестно, сколько сырой нефти хранилось на Trinity Spirit.