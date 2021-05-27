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четверг, 27 мая 2021 16:16

У белорусов Майдан вызывает негативные ассоциации - оппозиционер

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У белорусов Майдан вызывает негативные ассоциации - оппозиционер
Алена Васильева: "Беларусь не имела длительного периода свободы после совка". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Нелегитимный президент Лукашенко создал в Беларуси аналог советской эпохи застоя. За последние 30 лет белорусы жили в советских реалиях, поэтому негативно относятся к Майдану.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Лукашенко – политическое животное, которое умеет приспосабливаться, – говорит она. – Он создал "маленькое бюргерское счастье" совкового образца для среднестатистического белоруса. Заводы и больницы исправно работают, качественные дороги, чистота – аналог эпохи застоя.

Беларусь не имела длительного периода свободы после совка. Сейчас у людей есть работа, получают зарплату и социалку, могут ездить в Турцию и Египет, мелкий и средний бизнес развивается. Поэтому большинство устраивал Лукашенко. К тому же репрессивная машина от протеста к протесту выдавливает из страны мыслящую часть населения. Во время последних протестов не было ни одного флага ЕС. Они начинались с белыми лентами – как на Болотной площади в Москве, по российским лекалам. Затем появились национальные красно-белые флаги. Люди выходили не за идею. В сознании белорусов уживаются странные вещи. Люди выходят с красно-белым флагом и одновременно с плакатом "От Хабаровска до Бреста – мы за Навального". Это когнитивный диссонанс".

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В Киеве политэмигранты из Беларуси создали "Белорусский Майдан" для поддержки патриотической оппозиции.

"Когда мы приехали в Киев и создали фонд "Белорусский Майдан", знали, что нас обвинят в экстремизме. У рядового белоруса Майдан вызывает негативные ассоциации. Крайне мало людей вообще интересовалось политикой. У 50 процентов не было понимания, что происходит в Украине, на Донбассе. Названием своего фонда "Белорусский Майдан" мы показали, что нация должна себя защищать. И что Майдан для нас – европейский и национальный выбор и полная обособленность от Российской империи. В белорусских протестах этого не было.

"Майдан" создавался как организация для помощи национально ориентированным белорусам. Нашли украинские семьи, и так помогавшие им. Пытались собрать деньги на поездку в АТО. Эта идея не удалась. Белорусы не перечислили деньги, хотя там воевали наши ребята. Например, у меня есть машина. Продать ее невозможно, потому что она на белорусских номерах. Приехали в Украину без связей и возможностей. "Белорусский Майдан" – это организация для помощи. На его базе хотели сделать независимое СМИ. У нас есть хорошие белорусские и украинские оппозиционные журналисты. Есть сайт, где появляются новости и журналистские заметки. В таком подвешенном состоянии находимся. Ставим себе задачу: противодействовать российской пропаганде", – подчеркивает политэмигрантка.

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Планируется составить список людей, ответственных за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. В результате угона пассажирского лайнера задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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Дата
27
мая

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