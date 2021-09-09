У Байдена анонсировали усиленные Covid-ограничения

В США введут усиленные ограничения. Фото: Укринформ

Президент США Джо Байден введет новые требования для противодействия волне заболеваний новым штаммом Covid-19. Они будут предусматривать дополнительные ограничения и другие меры, несмотря на статус вакцинации.

"Президент объявит шесть шагов, которые станут новыми компонентами (реагирования на пандемию - ред.)", - заявила представительница администрации Байдена Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает Укринформ.

Это будет предусматривать изменения в требовании тестирования, введение специальных мандатов, а также меры по защите здоровья детей в школах, и будут касаться людей на всей территории Соединенных Штатов.

Официально нововведение объявят в четверг.

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В Украину из США доставили гуманитарный груз с лекарствами, которые были назначены для лечения коронавируса. Препараты предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, которые используют против Covid-19. Общая стоимость груза 20 млн долларов. Лекарства рекомендуются для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.