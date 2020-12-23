Тюрьма до 2 лет: в России будут сажать за решетку за клевету

В России приняли новый закон о клевете. Фото: defitsita.net

Государственная Дума России приняла законопроект, который ужесточает наказание за распространение фейковой информации в интернете.

Об этом сообщили в ВВС.

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин предложил усилить ответственность за клевету еще 14 декабря. Госдума приняла законопроект в течение 22-23 декабря.

Согласно обновленному закону наказать могут за клевету в интернете и за "поношение чести и достоинства группы людей, индивидуально не определенных".

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"Если речь идет, скажем, о журналистах какой-то редакции, о врачах, которые работают в конкретном заведении, но они не названы по фамилиям - это, не клевета?" - говорил депутат во время 1-го чтения.

За ложь россиян могут посадить от 2 месяцев до 2 лет.

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете цензуры в интернете. Роскомнадзор может заблокировать интернет-ресурсы из-за цензуры против российских СМИ.