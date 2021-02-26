Тысячи людей обманом стали добровольцами в тестировании вакцины от коронавируса

В Индии проводили исследования собственной вакцины на людях без их ведома. Фото: Reuters

В городе Бхопал, Индия, через вакцинацию от коронавируса разгорелся скандал.

Тысячи людей стали участниками исследования, сами того не подозревая, пишет CNN.

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Несколько дней назад в город приехал фургон, в котором всем желающим предлагали сделать прививки от коронавируса. За это даже платили по 750 рупий - $10. Позже оказалось, что люди стали участниками исследования одной из вакцин отечественного производства.

Настоящий препарат ввели половине так называемых добровольцев, другая половина получила плацебо.

Информацию о получении людьми прививок от коронавируса будут фиксировать в специальном электронном реестре.