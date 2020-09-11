Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Жертвы бойни в "Аттике" / New York Post

13 сентября 1971-го в американской тюрьме строгого режима "Аттика" в штате Нью-Йорк 1281 узник из 2200 взбунтовался. Захватили контроль над тюрьмой. Взяли в заложники 42 сотрудника. Требовали улучшения условий содержания, увольнения начальника тюрьмы и амнистии за бунт. В результате подавления погибли 33 заключенных и 10 работников.

Многочисленные конфликты между заключенными и администрацией тюрьмы привели к восстанию. Заключенные быстро захватили тюрьму. В течение следующих четырех дней власти штата вела с ними переговоры. Согласилась на выполнение 28 требований, но не на амнистию от уголовного преследования за захват тюрьмы и не на отставку главного надзирателя тюрьмы.

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На четвертый день бунта по приказу губернатора штата полиция с помощью армии штурмовала тюрьму. На территорию запустили слезоточивый газ, вели огонь с вертолетов. Первых узников убили во время хаотичных перестрелок во время штурма. Часть расстреляли после того, как сдались. Погибли 43 человека. 89 были ранены.

Власти сообщили, что узники перерезали заложникам горла. Однако вскрытия разоблачил ложь - всех заложников убили во время стрельбы.

Восстание в "Аттике" - худшее в истории бунтов в американских тюрьмах. Через неделю после подавления администрация тюрьмы начала репрессии против заключенных - заставляли бегать через строй, где били палками, ползать голыми по битому стеклу. Раненым не предоставляли медицинской помощи.

В январе 2000-го штат Нью-Йорк урегулировал коллективный иск заключенных против администрации "Аттики" и власти штата. Пострадавшие получили компенсацию $ 8 млн.