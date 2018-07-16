"Ты, тварь, кто такая ?!" - активистов Pussy Riot жестко допросили

Фото: ТСН

Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале Чемпионата мира по футболу, жестко допрашивали после задержания.

Активистов называли "тварью" и обвиняли в тому, что они "решили России насрать". Видео допроса опубликовал журналист Антон Наумлюк, сообщает ТСН.

На видео видно, как двое участников группы Pussy Riot стоят перед неизвестным человеком, который говорит: "Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?".

"Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Обосрали Россию, да?!", - добавил он.

При этом один из задержанных несколько раз повторил: "Мы за Россию".

Российские правоохранители отчитались, что составили на задержанных протоколы по двум статьям Кодекса об административных нарушениях РФ - за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов.

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Активистам грозит многотысячный штраф, обязательные работы или арест на срок до 15 суток, передает Дождь.

Напомним, четверо активистов группы Pussy Riot в милицейской форме выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции уверенно обыграла Хорватию. Pussy Riot заявили, что своей акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в России.