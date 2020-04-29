Туск призвали бойкотировать президентские выборы

В Польше призвали бойкотировать президентские выборы. Фото: pixabay.com

Бывший глава Евросовета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск обратился к гражданам Польши с призывом бойкотировать президентские выборы, запланированные на 10 мая.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter, пишет "НВ".

В нем Туск говорит, что для себя уже принял решение не голосовать на предстоящих выборах, поскольку власти не могут обеспечить их безопасность и анонимность.

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Ранее польский сейм одобрил решение провести голосование по почте. По мнению Туска, такой способ голосования не гарантирует соблюдения тайны волеизъявления.

"Элементарные правила приличия и порядочности не позволяют участвовать в том, что предлагают власти… Правящая партия ПиС (Право и Справедливость. – Gazeta.ua) должна разработать альтернативный план проведения выборов, который будет безопасным и в принципе справедливым", – говорится в видеообращении.

Против Польши запустили сложную операцию по дезинформации, направленную на ослабление польско-американских отношений. Вероятно, за всем стоит Россия.