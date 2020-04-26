Польша жалуется на атаку дезинформаторов: подозревают Россию

Польша подозревает Россию в дезинформационных атаках. Фото: Volynnews

Против Польши запустили сложную операцию по дезинформации, направленную на ослабление польско-американских отношений. Вероятно, за всем стоит Россия.

Об этом рассказал представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин в комментарии агентству AP.

Жарин сказал, что Польша продолжает расследование и пока нет окончательных доказательств того, что нападение было координировано Россией. Но он отметил, что информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля.

Речь идет о нападении на сайте Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Жарин отметил, что на сайте было опубликовано поддельное письмо от имени ректора, в котором содержался призыв к польским солдатам бороться с "американской оккупацией".

Сообщение письмо было опубликовано на новостных порталах.

"Содержание письма отвечало в основном нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США", - заявил Жарин.

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По его словам, польские власти считают, что целью этих атак - сеять информационный хаос, взрывать моральный дух польски солдат и разжигать антиамериканские настроения.

Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные через агрессию против Украины.

Вскоре компания Facebook Inc будет сообщать пользователей о ложной информации о Covid-19. В сообщениях Facebook будет перенаправлять людей на сайт ВОЗ, где есть достоверная информация о новом вирусе и где развенчивают мифы.