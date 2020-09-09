Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира.

С таким предложением он выступил в Европейском парламенте.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который до сих пор находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать должное всем белорусам, которые участвуют в этом наиболее мирном движении за последние годы", - отметил Туск.

Бывший премьер-министр Польши также поблагодарил европейских парламентариев за поддержку белорусов.

"Никто из нас не знает, как и когда закончится их борьба за свободу, но все мы знаем, кто прав", - отметил Туск.

В Беларуси месяц продолжаются протесты после выборов президента. Основными требованиями являются отставка Александра Лукашенко и проведение повторных выборов. На следующий день после выборов главную оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли в Литву. Четырех членов координационного совета оппозиции задержали, двое уехали из страны. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. На заседании Совета Безопасности ООН Тихановская попросила помощи.