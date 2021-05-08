Туристы погибли под лавиной

Во французских Альпах сошли лавины. Фото: pexels.com

Во французских Альпах под лавиной погибли четверо туристов.

Трагедия произошла на территории коммуны Валуар, сообщает BFMTV.

Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибли туристы из двух разных групп. В составе первой было два человека, второй - три. Они родом из Гренобля. Из обеих групп выжил только один человек. Самому младшему было 42, самому старшему - 76 лет.

Спасением занимались сотрудники высокогорной жандармерии. Они использовали два вертолета и две собаки.

Продолжаются поиски в месте схождения еще одной лавины. Предполагают, что она накрыла трех человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снежная лавина обрушилась на туристов: погиб ребенок

Сход лавин на этой неделе уже состоялись в альпийских департаментах Изер и Верхние Альпы. Там погибли пять человек.

В результате схода лавины в штате Уттаракханд на севере Индии погибли восемь человек. Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии.