Туристам не будут продавать марихуану

В Амстердаме запретят продавать легкие наркотики. Фото: Корреспондент

Власти Амстердама намерены запретить продажу туристам легких наркотиков.

В кофешопы будут пускать только жителей страны, сообщает NOS.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что это решение не будет принято "завтра". Для начала вопрос запрета продажи легких наркотиков туристам обсудят в мэрии и с представителями бизнеса.

Халсема также называет "реальным риском" то, что торговля выйдет на улицу. При этом она считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление туристов о городе.

"Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными", - заявила она.

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В Нидерландах распространены так называемые кофешопы, которые имеют разрешение на продажу марихуаны, а также продуктов, содержащих ее. За последние двадцать лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось с 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все же вырос.