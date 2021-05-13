Туристам будут выдавать бесплатные тесты на Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 144
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 594
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 666
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 621
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1350
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2052
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
6
10
4
4
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1530
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 90
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 03:48

Туристам будут выдавать бесплатные тесты на Covid-19

  Комментировать
Туристам будут выдавать бесплатные тесты на Covid-19
Черногория раздаст туристам тесты на Covid-19. Фото: Reuters

Власти Черногории будут предоставлять туристам, которые покидают страну, бесплатные тесты на Covid-19.

Минздрав страны отметил, что тесты на коронавирус бесплатно предоставят если у туристов дома действует соответствующее требование, сообщает Радио и телевидение Черногории.

Министр здравоохранения Черногории также отметила, что всем заболевшим коронавирусом туристам предоставят бесплатное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие границы открыты для украинцев

Черногория отменила все ограничения на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туристам будут выдавать бесплатные тесты на Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 7911
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7245
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6507
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5356
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4554
Мир
Отец 151 ребенка планирует жениться в 17 раз
Отец 151 ребенка планирует жениться в 17 раз Просмотров: 36
Леопарда-беглеца ловят на цыплят
Леопарда-беглеца ловят на цыплят Просмотров: 18
Израиль имеет право защищаться - Байден провел переговоры с Нетаньяху
Израиль имеет право защищаться - Байден провел переговоры с Нетаньяху Просмотров: 36
США будут защищать себя и союзников от агрессивных действий России - Блинкен Лаврову
США будут защищать себя и союзников от агрессивных действий России - Блинкен Лаврову Просмотров: 63
Еще одна страна отказалась от вакцины AstraZeneca
Еще одна страна отказалась от вакцины AstraZeneca Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
6
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 171
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть