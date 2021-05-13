Туристам будут выдавать бесплатные тесты на Covid-19

Власти Черногории будут предоставлять туристам, которые покидают страну, бесплатные тесты на Covid-19.
Минздрав страны отметил, что тесты на коронавирус бесплатно предоставят если у туристов дома действует соответствующее требование, сообщает Радио и телевидение Черногории.
Министр здравоохранения Черногории также отметила, что всем заболевшим коронавирусом туристам предоставят бесплатное лечение.
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Черногория отменила все ограничения на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.
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