Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии

Турция атакует Сирию. Фото: DW

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции "Источник мира".

"Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат", — сообщило Министерство обороны Турции в Twitter.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.