Турецкие военные готовы отправиться в Азербайджан

Министр обороны Турции Хулуси Акар готовиться отправить военных в Азербайджан. Фото: REUTERS

Турецкие военные готовы начать деятельность в Азербайджане.

Об этом 21 ноября заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает турецкое государственное агентство Anadolu.

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг", - приводят его слова.

Акар уточнил, что речь идет о сухопутных войсках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нагорный Карабах: армяне выкапывают родственников из могил и уезжают из региона

Перед этим турецкий парламент одобрил отправку турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана, где они в течение ближайшего года вместе с представителями РФ будут следить за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. В свою очередь, армянская проевропейская оппозиция считает эти подразделения с РФ захватчиками, и подчеркивает, что они не имеют ни мандата ООН, ни мандата ОБСЕ.

Оккупанты в Донбассе вербуют людей с российскими паспортами в "миротворческие миссии" в Нагорном Карабахе.