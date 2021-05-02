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воскресенье, 02 мая 2021 22:55

Турецкая полиция задержала одного из лидеров Исламского государства

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Турецкая полиция задержала одного из лидеров Исламского государства
Задержанный ими предполагаемый террорист является гражданином Афганистана. Фото: Yeni Safak

В Стамбуле задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

По данным издания Yeni Safak, задержанный был доверенным лицом бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад.

Спецоперацию по поимке боевика 28 апреля провел антитеррористический отдел полиции Стамбула совместно с Национальным разведуправлением Турции. Задержанный ими предполагаемый террорист является гражданином Афганистана, газета приводит его имя - Басим.

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По версии полиции, боевик прибыл в Турцию три года назад из Сирии, где он находился с 2014-го и "нес ответственность за множество военных операций".

Исламское государство - непризнанная мусульманская террористическая государство (халифат с 29 июня 2014) и международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитских джихадизма.

На март 2015 году, имела контроль над территорией с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и номинальный контроль над маленькими областями Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане. Группа также действует или имеет филиалы в других частях мира, в том числе Южной Азии.

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