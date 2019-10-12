Турцию призвали прекратить военную операцию в Сирии

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1107
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 675
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4302
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 738
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1314
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2601
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
9
5
16
8
16
На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии
На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии
Все для идеального фото: создали яркий музей селфи
Все для идеального фото: создали яркий музей селфи
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
&quot;Показал народу России шишку&quot; - Путин на камеру в тайге собирал грибы
"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы
Видео
Все видео
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2736
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6624
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1386
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 90
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
суббота, 12 октября 2019 18:55

Турцию призвали прекратить военную операцию в Сирии

  Комментировать
Турцию призвали прекратить военную операцию в Сирии
В ПАСЕ обратились к Турции. Фото: Reuters

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

"С большой озабоченностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофические, и я жалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

Паскье напомнила о позиции Ассамблеи по ситуации в Сирии. Она включает призыв ко всем сторонам принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда мирным жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курды отбили наступление турецкой армии в Сирии

"Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - говорится в заявлении.

Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии. Территория будет очищена от террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турцию призвали прекратить военную операцию в Сирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 14400
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 11899
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 9657
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 9504
Зеленский: Молоко не пью, покупаю сыр по 58 грн за килограмм
Зеленский: Молоко не пью, покупаю сыр по 58 грн за килограмм 1 Просмотров: 9477
Мир
Луценко через Парнаса и Фрумана хотел избавиться от Йованович - СМИ
Луценко через Парнаса и Фрумана хотел избавиться от Йованович - СМИ 1 Просмотров: 486
Каталонских сепаратистов могут приговорить к длительному заключению
Каталонских сепаратистов могут приговорить к длительному заключению Просмотров: 162
Минфин США готовит жесткие санкции против Турции
Минфин США готовит жесткие санкции против Турции Просмотров: 414
В Эрдогана отчитались о количестве уничтоженных курдских отрядов
В Эрдогана отчитались о количестве уничтоженных курдских отрядов Просмотров: 369
Эксперт по спецэффектам из России убил своих родителей
Эксперт по спецэффектам из России убил своих родителей Просмотров: 990
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 3246
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua