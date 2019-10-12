Турцию призвали прекратить военную операцию в Сирии

В ПАСЕ обратились к Турции. Фото: Reuters

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

"С большой озабоченностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофические, и я жалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

Паскье напомнила о позиции Ассамблеи по ситуации в Сирии. Она включает призыв ко всем сторонам принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда мирным жителям.

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"Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - говорится в заявлении.

Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии. Территория будет очищена от террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.