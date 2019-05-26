Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции. Фото: iPress.ua

Турция увеличит поставки оружия сирийским повстанцам, выступающим против войск Башара Асада.

Соответствующее решение Анкара приняла после неудачных попыток убедить Россию, которая поддерживает правительственные войска, остановить наступление на повстанцев в Идлибе. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, эскалация конфликта в этом регионе стимулирует приток беженцев в Турцию. В сентябре прошлого года Россия и Турция договорились создать в Сирии демилитаризованную зону в районе Идлиб.

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В Сирию уже поступили бронированные машины, ракетные пусковые установки, противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Новое оружие позволило вернуть под контроль оппозиции стратегический населенный пункт Кфар-Набуда.

Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники нанесли массивных бомбардировок в северосирийских провинциях Идлиб и Хама. Жертвами бомбардировок стали шесть гражданских, среди них двое детей.