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суббота, 26 декабря 2020 00:59

Турция усиливает карантин. В страну будут пускать только при наличии теста на Covid-19

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Турция усиливает карантин. В страну будут пускать только при наличии теста на Covid-19
Новые правила въезда в Турцию. Фото: Reuters

В Турцию будут пускать только при наличии ПЦР-теста с отрицательными результатами на коронавирус.

"Каждый пассажир, прибывающий из-за границы воздушным транспортом с 28 декабря и наземным транспортом после 30 декабря, обязан предоставить отрицательный результат ПЦР-теста", – заявил глава минздрава Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Anadolu.

Тест должен быть сделан в течение 72 часов до прибытия в страну.

Граждан без отрицательного теста в страну пускать не будут. Въезжающим будет предоставлена возможность сделать тесты при въезде в Турцию, иначе их поместят на карантин.

Ограничения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Украинцам также будет необходимо пройти тест. Информацию об этом подтвердили в посольстве Турции в Украине.

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Напомним, в 2020 году Турцию посетил 1 млн украинских туристов.

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