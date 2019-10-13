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воскресенье, 13 октября 2019 14:53

Турция угрожает открыть границу для беженцев в Европу

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Турция угрожает открыть границу для беженцев в Европу
Турция может открыть границу для сирийских беженцев. Фото: Vgolos

Турция может открыть границу с ЕС для сирийских беженцев из-за прекращения поставок оружия.

Официальная Анкара недовольна постановлениями стран ЕС, в частности Германии и Франции, о прекращении поставок оружия в Турцию. Такое решение в Евросоюзе приняли из-за турецкой военной операцию в Сирии. Теперь в Турции заговорили о вероятности открытия границы для беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает DW.

Чавушоглу отметил, что операцию осуществляют с целью создания "безопасной зоны" для сирийских беженцев.

"Турецкое государство потратило более 40 млрд долларов, а Евросоюз не предоставил нам необходимую поддержку. В любом случае ... Сирийцы хотят попасть в Европу", - сказал министр.

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Чавушоглу подчеркнул, что открытие границы для беженцев из Сирии - это не "угроза или блеф" со стороны Турции, а лишь "ответ Анкары на позицию ЕС".

7 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" на территории северной Сирии. Ее контролируют группировки курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Турецкие власти хочет создать там зону безопасности, куда планируют переселить сирийских беженцев.

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13
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