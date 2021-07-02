Турция официально вышла из Стамбульской конвенции. Договор защищает права женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции. Фото: Reuters

Турция официально вышла из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин – Стамбульской конвенции.

Президент Федерации ассоциации женщин Турции Джанан Гюлле заявила, что организация будет продолжать борьбу и подавать в суд. Она сказала, что с марта, когда страна приняла решение о выходе, женщины стали реже обращаться за помощью и реже получали ее, сообщает CNN.

Турецкие консервативные партии считают, что Стамбульская конвенция "подрывает семейные структуры".

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Стамбульская конвенция, принятая в 2011 году, обязывала страны-подписанты предотвращать и преследовать в судебном порядке насилие в семьях. 20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.