Турция и Германия готовы к совместным переговорам с "Талибаном"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность переговоров с членами террористического движения "Талибан". Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность переговоров с членами террористического движения "Талибан".

Стороны могут начать их вести совместно, сказала Меркель на брифинге после встречи с Эрдоганом в Стамбуле.

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"Мы обсудили ситуацию в Афганистане. Чтобы жители Афганистана не становилась жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить предоставление гуманитарной помощи. Мы обменялись мнениями о переговорах с "Талибаном" и, возможно, продолжим это делать вместе через наших уполномоченных по Афганистану", - подчеркнула Меркель, передает ТАСС.

На этой неделе 20 ведущих государств мира провели чрезвычайный саммит по Афганистану.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступала за открытие политического диалога с "Талибаном", который захватил власть почти во всем Афганистане. Диалог необходим, чтобы эвакуировать из Кабула тех афганцев, которые ранее сотрудничали с немецкими организациями