Турция будет продавать за рубеж усовершенствованные тесты на коронавирус

Турция усовершенствует тесты на коронавирус.

Турция совершенствует разработанный учеными страны тест-комплект для обнаружения нового коронавируса и намерена продавать его за рубеж.

"Цель заключается в том, чтобы результат можно было получить в течение 60-75 минут. Этот комплект также планируется как коммерческий. Он будет продаваться за рубеж", - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Укринформ.

По его словам, сейчас турецкие тесты определяют результат за 90-120 минут, и группа разработчиков работает над сокращением этого показателя.

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Министр также рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в Турцию. В аэропортах страны применяются тепловые датчики для обнаружения людей с повышенной температурой, организована карантинная система согласно рекомендациям ВОЗ, также приняты меры для предотвращения ввоза животных из-за границы.

По состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1369 - летальные.