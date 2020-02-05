Трюдо тепло принял Сенцова в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с бывшим политическим заключенным украинским режиссером Олегом Сенцов в Канаде. Говорили о защите незаконно удерживаемых лиц.
"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", - написал премьер-министр Канады в Facebook. Опубликовал совместное фото.
На встрече также была вице-премьерка Канады Хрыстя Фриланд.
"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Трюдо.
Сенцов на своей странице опубликовал селфи.
×
Комментарии