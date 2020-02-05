Трюдо тепло принял Сенцова в Канаде

Трюдо встретился с Сенцов. Изображение: 5 канал

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с бывшим политическим заключенным украинским режиссером Олегом Сенцов в Канаде. Говорили о защите незаконно удерживаемых лиц.

"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", - написал премьер-министр Канады в Facebook. Опубликовал совместное фото.

На встрече также была вице-премьерка Канады Хрыстя Фриланд.

"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Трюдо.

Сенцов на своей странице опубликовал селфи.