Трюдо и Меркель ожидают реформ от Украины

Трюдо и Меркель на саммите G7 обсудили Украину. Фото: Prm

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Украину и призвали ее к реформам.

Как отмечается, в ходе встречи в рамках саммита G7 лидеры двух государств подчеркнули важность реформ для Украины и заверили в дальнейшей поддержке. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

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Берлин и Париж хотят как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.