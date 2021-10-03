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воскресенье, 03 октября 2021 20:37

Третью дозу Covid-вакцины сделали обязательной

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Третью дозу Covid-вакцины сделали обязательной
В Израиле объявили об обязательности бустерной дозы вакцины от Covid 19. Фото: pixabay.com

В Израиле объявили об обязательности бустерной дозы вакцины от Covid -19.

Правительство запретило всем, кто не получил третьей дозы вакцины, находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах. Это означает, что почти два млн израильтян потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней, сообщает Daily Mail.

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Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут только те, кто получил три дозы Covid-вакцины.

Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против новой системы "зеленых пропусков".

Противники системы назвали этот шаг формой принудительной вакцинации.

В последние месяцы в Израиле возросло количество новых случаев заболевания Covid -19. По состоянию на 3 октября, более 70 из 588 серьезных случаев в израильских больницах касались невакцинированных лиц, сообщает министерство здравоохранения страны.

С момента пандемии в Израиле обнаружили более 1,1 млн случаев заражения.

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03
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