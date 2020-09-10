Трех белорусских оппозиционерок выдвинули на премию им. Сахарова

Виктория Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. Фото: twitter.com/TheProgressives

Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Викторию Цепкало номинировали на награду им. Сахарова за свободу мысли. Выдвинула кандидатов фракция Европейского парламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Об этом написала вице-президент политической силы Кати Пири в своем Twitter.

"Мы твердо убеждены в том, что удостоиться чести премии Сахарова этого года должны отважные женщины Беларуси, которые борются за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три женщины, которые возглавили кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в прошлом месяце в попытке свержения автократического диктатора Александра Лукашенко", - сообщила Кати Пири.

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Выдвигать кандидатов на премию можно до 17 сентября. Три номинанта должны быть включены в короткий список 12 октября. Окончательное решение о лауреате 2020 года будет принято 22 октября.

Премия Сахарова за свободу мысли основана в 1988 году Европарламентом. Ежегодное отличие вручается за достижения в области защиты прав человека и меньшинств, развитие демократии и верховенства права, уважение к международному законодательству. Выдвинуть кандидатов на премию могут парламенсткая группа или не менее 40 депутатов.