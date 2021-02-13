Трампу понравилось выступление защиты на процедуре импичмента

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Выступление стороны защиты во время процесса импичмента в Сенате Конгресса понравилось бывшему президенту Дональду Трампу больше предыдущего.

Ранее журналисты писали, что бывший американский лидер остался недоволен тем, как его адвокаты выступили на начальном этапе процесса, информирует CNN со ссылкой на источники.

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Слушания по вопросу импичмента продолжаются в Сенате четвертый день.

В среду и четверг в рамках процесса импичмента в Сенате выступали обвинители, а в пятницу - сторона защиты. У адвокатов Трампа на приведение доводов ушло около трех часов - значительно меньше отведенных на это 16 часов.

Напомним, палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.