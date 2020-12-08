Трампа ждет судебное разбирательство после инаугурации Байдена

Трампа ждет суд после инаугурации Байдена. Фото: Reuters

Действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет ряд расследований после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Об этом сообщил Business Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп обещает остаться у власти на второй срок

Новый глава государства Байден не планирует выдвигать обвинений, но Трампу придется иметь дело с правоохранителями штата Нью-Йорк.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс и окружной прокурор Манхэттена расследуют финансовые дела Трампа и его компании Trump Organization.

Прокуроры штата получили разрешение на исследование налоговых деклараций президента. Трампа уже оштрафовали на $2 млн за нарушение правил благотворительности.

Сына Трампа, Эрика, заставили дать показания о финансовых махинациях в семейном бизнесе.

Недавно стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдена.