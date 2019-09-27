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пятница, 27 сентября 2019 01:08

Трампа "сдал" сотрудник ЦРУ

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Трампа &quot;сдал&quot; сотрудник ЦРУ
Американский разведчик подал жалобу о давлении Трампа на Зеленского. Фото: Правда.ру

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который работал в Белом доме.

Сотрудник ЦРУ - мужчина, он уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности неизвестны, пишет The New York Times.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разговор Зеленского и Трампа: опубликовали жалобу разведчика

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.

26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу, на которой оба опровергли любое давление.

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