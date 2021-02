Трампа могут лишить президентской привилегии

45-го президента США Дональда Трампа Белый дом может лишить доступа к еженедельным отчетам разведки.

Советники по национальной безопасности рассматривают этот вопрос, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Всем бывшим президентам США предоставляют доступ к секретной информации и еженедельным отчетам разведки.

Трамп потерял доверие Сената, поэтому на повестке дня рассмотрение о лишении привилегий.

