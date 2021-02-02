Трампа могут лишить президентской привилегии

45-го президента США Дональда Трампа Белый дом может лишить доступа к еженедельным отчетам разведки.
Советники по национальной безопасности рассматривают этот вопрос, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Всем бывшим президентам США предоставляют доступ к секретной информации и еженедельным отчетам разведки.
Трамп потерял доверие Сената, поэтому на повестке дня рассмотрение о лишении привилегий.
Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki. https://t.co/WdPuSmDzYX— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2021
Десятки политиков с администрации Джорджа Буша выходят из Республиканской партии из-за того, что многие однопартийцы не отказались бы от сотрудничества с Дональдом Трампом после его подстрекательств к штурму Капитолия 6 января.
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