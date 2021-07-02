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пятница, 02 июля 2021 10:25

Трамп запустил новую соцсеть

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Трамп запустил новую соцсеть
Команда Трампа создала для него новую соцсеть. Фото: Reuters

В четверг, 1 июля, команда 45-го президента США Дональда Трампа без огласки запустила новую социальную сеть под названием Gettr.

Об этом сообщило издание Politico.

Программа должна стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

Описание платформы подчеркивает, что ее задача: "борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание реального рынка идей".

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Руководителем в соцсети стал бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.

По словам человека, который уже ознакомился с новой соцсетью, она похожа на Twitter. Вероятно, через эту платформу Трамп будет общаться с поклонниками.

Сейчас приложение на бета-тестировании. Официальный запуск запланирован на 4 июля. Соцсеть предназначена для людей от 17 лет.

Название Gettr происходит от слов Getting Together - собираемся вместе. Посты будут иметь длину 777 символов. Можно добавлять видео продолжительностью до 3 мин. и прямые трансляции.

45-й президент США Дональд Трамп создал коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump в мае после того, как его страницы в соцсетях заблокировали. Блокировка произошло в 2021 году после событий 6 января - сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США.

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Дата
02
июля

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