Трамп запретил публиковать книгу своего экс-советника, в которой говорится об Украине

Трамп: Книгу Болтона публиковать нельзя. Фото: Еспресо

Президент США Дональд Трамп приказал заблокировать публикацию книги своего экс-советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Мы попытаемся заблокировать публикацию книги. Он (Джон Болтон - ред.) может это сделать (опубликовать книгу - ред.) после того, как я уйду с этой должности, но не тогда, когда я нахожусь в Белом доме", - сказал Трамп, пишет The Washington Post.

Он пояснил, что все материалы в книге "совершенно секретные".

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Трамп назвал своего бывшего высокопоставленного помощника "предателем". И добавил, что Болтон "просто придумывает все дела".

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон написал книгу "Комната, где все это произошло". Черновой вариант передал в Белый дом для ознакомления. Трамп лично ознакомился с содержанием рукописей и заявив, что книгу нельзя выдавать вообще. Из информации, просочившейся в СМИ, рукописи раскрывают ключевые моменты от первого лица о попытках кабинета Трампа давить на Украину, чтобы заставить ее открыть расследование против Джо Байдена, нынешнего оппонента президента США на выборах. Этот вопрос стал предметом процесса импичмента главы Белого дома в течение прошедших месяцев в Конгрессе.