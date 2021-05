Трамп взялся за старое

Бывший президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников.

Даты и места проведения пока не объявлены. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника издания, команда экс-президента сейчас выбирает места для проведения нескольких мероприятий в июне.

Митинг планируется провести в связи с праздником 4 июля - Днем независимости США.

Для общения с собственными сторонниками и последователями экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запустил собственный сайт. Она называется From the Desk of Donald J. Trump. Это односторонняя коммуникация, ведь в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.