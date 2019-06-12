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среда, 12 июня 2019 10:44

Трамп высмеял Байдена

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Трамп высмеял Байдена
Трамп возмущен успехами Байдена. ФОТО: NEWSONE

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента Джо Байдена "неудачником" и "дурачком".

Заявление прозвучало в штате Айова, когда там присутствовали оба политика, сообщает NBS.

"Байден неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его вскоре", - заявил Трамп.

Байден резко ответил на слова Трампа.

"Если Трамп выиграет второй срок, он навсегда и принципиально изменит характер этой нации", - сказал бывший вице-президент.

Бывший вице-президент США Джо Байден опережает своего ближайшего конкурента от Демократической партии на выборах президента 2020-го на 32%.

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Дата
12
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