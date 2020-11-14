Трамп впервые за последние восемь дней поговорил с прессой: о чем шла речь

Трамп рассказал о предстоящей администрации. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп впервые за последние восемь пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента.

Он не ответил, чья будет администрация, сообщает USA Today.

По словам Трампа, "время покажет".

"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", - сказал он.

Трамп добавил, что его администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса.

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Напомним, согласно американскому ЦИК выборы выиграл Джо Байден, который набрал 302 голоса выборщика.