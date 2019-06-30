Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи

Трамп - первый президент США, побывавший в КНДР. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Северную Корею. С Ким Чен Ыном он встретился в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Дональд Трамп вошел в историю, став первым президентом США, который ступил на землю Северной Кореи во время встречи с лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне", - написало издание CNN в Telegram.

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При встрече лидеры стран пожали друг другу руки. Фото и видео мероприятия сразу появились в соцсетях.

Автор: соцсети При встрече лидеры стран пожали друг другу руки

Автор: соцсети

BREAKING: President Trump meets Kim Jong Un in the DMZ. https://t.co/FtT6leBRIX pic.twitter.com/ZJ1QI9snYg — NBC News (@NBCNews) 30 червня 2019 р.

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