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среда, 01 января 2020 20:15

Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине

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Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине
Трамп хорошо высказался о Зеленском. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь похвалил президента Украины Владимира Зеленского и призвал больше помогать Украине.

Трамп вспомнил о большой коррупции в Украине, когда отвечал на вопросы журналистов, сообщает "Голос Америки".

"Это Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за усталости от коррупции. У них очень большая коррупция", - рассказал он о разговоре с Зеленским.

Американский президент призвал Германию, Францию ​​и НАТО больше помогать Украине.

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"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрона? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только Соединенные Штаты?", - спросил он.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства. Они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

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